О чём говорит руководитель похода ребятам: что требует от них, какой распорядок дня планирует, о чём спрашивает? Используйте для этого разные по цели высказывания предложения. Помогите пожалуйста

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О чём говорит руководитель похода ребятам: что требует от них, какой распорядок дня планирует, о чём спрашивает? Используйте для этого разные по цели высказывания предложения. Помогите пожалуйста

Автор: Гость