О чём говорит руководитель похода ребятам: что требует от них, какой распорядок дня планирует, о чём спрашивает? Используйте для этого разные по цели высказывания предложения. Помогите пожалуйста
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О чём говорит руководитель похода ребятам: что требует от них, какой распорядок дня планирует, о чём спрашивает? Используйте для этого разные по цели высказывания предложения. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Требует тишины и уравновешенности,собранности в поход может быть такой распорядок: пойти по лесу,посмотреть природу, дойти до полянки сделать привал ,пикник спрошивать может о видах деревьях,животных
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