О чем говорится в стихотворении зимняя ночь в деревне Ивана Савича Никитина Пом??гите плиизззз Поставлю крону

Литература
О чем говорится в стихотворении зимняя ночь в деревне Ивана Савича Никитина Пом??гите плиизззз Поставлю крону
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В стихотворении «Зимняя песня» поэт рисует удивительно красивую картину, которая заставляет читателя проникнуться чувствами и мыслями автора. Стихотворение позволяет представить красоту зимней ночи воочию. В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь! Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Здесь поэт говорит об утраченных надеждах, но при этом он утверждает, что «трудное - все забывается» , и на смену ему всегда приходит радость, которая заставляет восхищаться красотой мира вокруг.:) Так сойтед???
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