О чём говорится в Былине "Садко"? Кратко для читательского дневника 5-6 предложений СРОЧНО!!!!!!! Даю 24 балла!)))

В былине "Садко" рассказывается о том, что жил Садко в Новгороде, который играл на гуслях на пирах. Его первый день не зовут на пир, он пошел к Ильмень озеру и стал там играть, второй и третий, а на третий день из Ильмень озера вышел морской царь и говорит Садку, что он хорошо играет. Морской царь предложил Садку поспорить с купцами на лавки товаров, что в Ильмень озере рыбы с золотыми перьями, а он пошлет три таких рыб. Садко не поверили, и когда они выловили этих рыб, Садку дали эти лавки, которые он потом продал и был очень богатый. Садко поплыл продавать товары, но была плохая погода и Садко сказал, что морской царь хочет его головы. Садко сбросился в воду и уснул, а проснулся в морском царстве. Ему три дня пришлось играть на гуслях, но потом ему старичок сказал выдернуть струны и сказать морскому царю, что не на чем играть. Он так и сделал. Потом он в итоге оказался на суше и больше не плавал по морю, а жил в Новгороде.