О чём говорится в книге иное решение ( Андрей Семёнов )

Родина ждет от своих сыновей подвига, даже если те не готовы его совершить. Когда Коля Осипов, простой парень из российской глубинки, задумал связать свою жизнь с армией, он и представить не мог, что придется служить в военной разведке и работать на территории сопредельных стран. Вторая мировая война породила немало удивительных коллизий международной дипломатии. Тайные переговоры фашистов с Великобританией и Америкой об открытии второго фронта против СССР, попытка заключения сепаратного мира между Советской Россией и гитлеровской Германией в разгар войны, создание немцами государства Израиль в пику оккупировавшим Палестину англичанам – история могла пойти по иному руслу в роковые сороковые, прими главы воюющих держав иное решение. Так советский разведчик лейтенант Осипов и его коллега из другого окопа оберст-лейтенант фон Гетц оказались на острие политической борьбы и, сами того не ведая, осуществили вмешательство в Мировую Историю.