О чем может рассказать школьная библиотека 2кл.проект

Библиотека-волшебное место.Где книгам не скучно,где книгам не тесно.На полках рассказы,стихи,романы и интересные истории.В библиотеке я могу взять заинтересовавшую меня книгу домой.Книги которые я могу взять,их обязательно нужно вернуть через 15 дней,так как их ждут другие ребята.Книги в нашей библиотеке расположены по тематическим разделам.Например:Сказки,зарубежная литература,Русская литература,Техника,Математика и т.д. В разделах книги расставлены по алфавиту от А до Я.