О чем можно написать в сочинении о любви мастера и маргариты? подайте идею...
Литература
О чем можно написать в сочинении о любви мастера и маргариты? подайте идею...
Ответ(ы):
Гость:
То что несмотря на все проблемы они все равно любили друг друга и добились того,что бы быть вместе.
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