О чём нам могут рассказать такие словари как: орфографический, фразеологический, ??ловарь иностранных слов, словарь образования слов русского языка, орфоэпический словарь?

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Орфографический словарь-это книга, где написано как правильно писать. А обращаемся к нему, когда не знаем как правильно написать слово. Фразеологический словарь изучает устойчивые сочетания слов. В словаре иностранных слов приводится перечень слов иностранного происхождения, их толкования и иногда этимология. Русский язык постоянно пополняется новыми словами. Основной путь обогащения словарного состава — образование слов различными способами от иных слов или основ. Слово, от которого образованно другое слово, называется производящим, а образованное от него слово — производным: петь (производящее) – запеть (производное)-это и называется словарь образование русского языка. Орфоэпический словарь — словарь, отражающий орфоэпическую норму, то есть современное ему литературное произношение и ударение