О чём сказка соловей

У сада китайского императора жил соловей. Пел так, что о нем говорили все и всюду. Писали о нем в книгах. Император прегласил его в дворец спеть ему песню. Императору понравилось так, что навернулись слезы на глазах. Птицу оставили при дворе. Позже императору подарили искуственного золотого соловья, который спел 33 раза ине устал. Живой соловей улетел в лес от обиды, а его назвали неблагодарной тварью. через 5 лет император находился при смерти, добрые и злые дела сидели у него на плечах и говорили: помнишь то? помнишь это? Чтобы отвлечься император требовал музыку и петь золотого соловья но тот молчал, завести его было некому. И тут прилетел изгнанный соловей и помого избежать смерти.