О чем стих Некрасова "Размышления у парадного подъезда" ?? Расскажите пожалуйста

В общем, если кратко, то приходят простые русские мужики к Парадному Подъезду и просят швейцара пропустить их. Он рассматривает их: видит, что они такие все грязные, в рваной одежде, в самодельных лаптях. Это ему совсем не понравилось и швейцар их прогнал, потому что главный не любит таких, как эти крестьяне. А в это время этот главный "владелец роскошных палат" спит себе и даже не знает о приходивших. Автор его пристыдил. Говорит, что этих крестьян нужно вернуть назад и именно в них его спасение. Что вот он такой богатый, но не сделал ничего хорошего для простых людей. Он просто срывался на крестьянах. Но потом автор резко меняет свою позицию и говорит, что русский народ сам виноват в таком отношении к себе. Крестьяне могли бы изменить это, но они лишь повиновались. Как-то так