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О чем стихотворение Блока "В дюнах"?
О чем стихотворение Блока "В дюнах"?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Противопоставление романтической условности первобытному восторгу любви.
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