О числах a,c,d известно , что agt;cgt;0; dlt;0.Какое из указанных чисел наибольшее? lt;br /gt;lt;br /gt; 1) a-c 2)2a lt;br /gt; 3)cd 4)d-a

Алгебра

О числах a,c,d известно , что agt;cgt;0; dlt;0.Какое из указанных чисел наибольшее? lt;br /gt;lt;br /gt; 1) a-c 2)2a lt;br /gt; 3)cd 4)d-a

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