О числах a,c,d известно , что agt;cgt;0; dlt;0.Какое из указанных чисел наибольшее? lt;br /gt;lt;br /gt; 1) a-c 2)2a lt;br /gt; 3)cd 4)d-a
Алгебра
О числах a,c,d известно , что agt;cgt;0; dlt;0.Какое из указанных чисел наибольшее? lt;br /gt;lt;br /gt; 1) a-c 2)2a lt;br /gt; 3)cd 4)d-a
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О числах a,c,d известно , что a>c>0; d<0.Какое из указанных чисел наибольшее? 1) a-c 2)2a 3)cd 4)d-a