О числах p и q известно, что pgt;q . Какое из следующих неравенств НЕВЕРНО? 1) -4р lt; -4q 2) р/3 - 2 gt; q/ 3 - 2 3) 5 + q lt; 5 + p 4) p - 3 lt; q - 4
Математика
О числах p и q известно, что pgt;q . Какое из следующих неравенств НЕВЕРНО? 1) -4р lt; -4q 2) р/3 - 2 gt; q/ 3 - 2 3) 5 + q lt; 5 + p 4) p - 3 lt; q - 4
Ответ(ы):
Гость:
Из всех неравенств неверно только четвертое.
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