О числах p и q известно, что pgt;q . Какое из следующих неравенств НЕВЕРНО? 1) -4р lt; -4q 2) р/3 - 2 gt; q/ 3 - 2 3) 5 + q lt; 5 + p 4) p - 3 lt; q - 4

Математика
О числах p и q известно, что pgt;q . Какое из следующих неравенств НЕВЕРНО? 1) -4р lt; -4q 2) р/3 - 2 gt; q/ 3 - 2 3) 5 + q lt; 5 + p 4) p - 3 lt; q - 4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из всех неравенств неверно только четвертое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочининие на тему. "Настоящий друг" очень нужно заранее спасибо
Ответить
Физика
Металлический брусок объемом 65см3 имеет массу 474,5г. Определите плотность бруска. Заранее спасибо:)
Ответить
Русский язык
Синоним к слову-Неаккуратность(синоним без приставки НЕ)
Ответить
География
Можно ли в горах на высоте 2,5 км встретить летом ледники, если у подножий гор темпе??атура +25 с? почему?"
Ответить
Русский язык
Приведите пример предложения , где : два простых предложениях соединяются союзом "и" в составе сложного
Ответить