О какой планете здесь говорится Эта планета самая загадочная планета в нашей Со??нечной системе . Это самый маленький и самый холодный из всех девяти планет . Он занимает 248 лет на орбите Солнца , поэтому ее год самый длинны...

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О какой планете здесь говорится Эта планета самая загадочная планета в нашей Со??нечной системе . Это самый маленький и самый холодный из всех девяти планет . Он занимает 248 лет на орбите Солнца , поэтому ее год самый длинный. В сутки на этой планете длиннее , чем на Земле , но короче , чем на Меркурии . Он имеет столько же лун , как и Марс . Почти также холодно как Уран . Нет воды и воздуха поэтому жизни там нет . Эта планета является наиболее удаленной от солнца планете . дам 50 баллов , срочно нужно ✨✨✨

Автор: Гость