О каком государственном деятеле идет речь. Дайте его характеристику. «А как взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а прочих людей убила, а иных отдал а в рабство мужам своим, а остальных оста...
О каком государственном деятеле идет речь. Дайте его характеристику. «А как взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а прочих людей убила, а иных отдал а в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань».
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В отрывке Повесть временных лет говорится о Княгине Ольге