О каком императоре Священной Римской империи говорили,что этот король,у которого нет отечества,а о его владениях,как об империи,где никогда не заходит солнце? Помогите срочно!

История

О каком императоре Священной Римской империи говорили,что этот король,у которого нет отечества,а о его владениях,как об империи,где никогда не заходит солнце? Помогите срочно!

Автор: Гость