О каком императоре Священной Римской империи говорили,что этот король,у которого нет отечества,а о его владениях,как об империи,где никогда не заходит солнце? Помогите срочно!
История
О каком императоре Священной Римской империи говорили,что этот король,у которого нет отечества,а о его владениях,как об империи,где никогда не заходит солнце? Помогите срочно!
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