О каком празднике говорится в этой поговорке:Блин- не клин,брюха не расколет? А)о Крещении;Б)о Масленице;В)о Рождестве Христове;Г)о празднике Иван Купалы.

Разное
О каком празднике говорится в этой поговорке:Блин- не клин,брюха не расколет? А)о Крещении;Б)о Масленице;В)о Рождестве Христове;Г)о празднике Иван Купалы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б)О Масленице ловоыоврвллыовду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
ЦИТАТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХАРА БЕРКУТА
Ответить
Разное
Порівняти яким постає Ох у народній казці та у творі Лусі Українки? 3 клас
Ответить
Разное
Как Дубровский стал разбойником прошу пожалуйста помогите это мне очень нужно
Ответить
Разное
Валентность Си? Плиииииз)))
Ответить
Разное
В десятичной дроби с"длинным хвостом" зачеркнули две последние цифры.Что при зашло с этой десятичной дробью?
Ответить
Разное
Log x 4 = -1/2. Помогите плз!!!)
Ответить
Разное
Составить пять предложений на англиском о выстовке в музее
Ответить
Разное
Что надо сделать в задание? Now tell the class.
Ответить
Разное
Ответьте на вопросы: 1)Каково строение(состав и взаимодействие между компонентами) географической оболочки?2)Какие свойства присущи только географи...
Ответить
Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО НУЖНО!!!!!!!!!! Почему в осуществлении простых рефлексов не участвует кора головного мозга?
Ответить