О каком празднике говорится в этой поговорке:Блин- не клин,брюха не расколет? А)о Крещении;Б)о Масленице;В)о Рождестве Христове;Г)о празднике Иван Купалы.
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О каком празднике говорится в этой поговорке:Блин- не клин,брюха не расколет? А)о Крещении;Б)о Масленице;В)о Рождестве Христове;Г)о празднике Иван Купалы.
Ответ(ы):
Гость:
Б)О Масленице ловоыоврвллыовду
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