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о каком событии говориться в рассказе новенькая?
о каком событии говориться в рассказе новенькая?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
говориться о том что у девочки отец нашёлся.
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