О каком виде мировоззрения идет речь: это мировоззрение является порождение повс??дневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей? а) религиозное б) обыденное в) научное г) философское

Обществознание

О каком виде мировоззрения идет речь: это мировоззрение является порождение повс??дневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей? а) религиозное б) обыденное в) научное г) философское

Автор: Гость