О каком виде мировоззрения идет речь: это мировоззрение является порождение повс??дневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей? а) религиозное б) обыденное в) научное г) философское
Обществознание
О каком виде мировоззрения идет речь: это мировоззрение является порождение повс??дневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей? а) религиозное б) обыденное в) научное г) философское
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
думаю, верен вариант б)
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