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О ком больше всего стихотворений написала А. Барто: О собаках, кошках или сороках?
О ком больше всего стихотворений написала А. Барто: О собаках, кошках или сороках?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
он писал о кошках большая часть
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