О ком говорят эти строки: он был высокого росту, плечист и сложен на славу. из под м??крой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы суровое и мужественное лицо, из под сросшихся бровей смело глядели небольшие кар...

Литература

О ком говорят эти строки: он был высокого росту, плечист и сложен на славу. из под м??крой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы суровое и мужественное лицо, из под сросшихся бровей смело глядели небольшие карие глаза

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