О некотором числе известно ,что оно меньше 300, делится без остатка на 2, 3 и 5 но не де??ится на 4 Найдите Разность между большим и меньшим такими числами

Математика

О некотором числе известно ,что оно меньше 300, делится без остатка на 2, 3 и 5 но не де??ится на 4 Найдите Разность между большим и меньшим такими числами

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