О некотором числе известно ,что оно меньше 300, делится без остатка на 2, 3 и 5 но не де??ится на 4 Найдите Разность между большим и меньшим такими числами
Математика
О некотором числе известно ,что оно меньше 300, делится без остатка на 2, 3 и 5 но не де??ится на 4 Найдите Разность между большим и меньшим такими числами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 150,а второе не поняла
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