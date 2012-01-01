об одной стране мира

Финляндия или Финская республика — наш северный сосед. Граничит с Россией на северо-западе, протяженность Российско-Финской границы составляет 1265 км. Официальные языки в Финляндии шведский и финский. Столица Финляндии — город Хельсинки.Численность финского населения примерно 5,5 млн человек, что более чем в 25 раз меньше чем в России. Средняя продолжительность жизни в Финляндии составляет 79 лет, а в России 66 лет. Климат в Финляндии умеренный, его смягчает морской воздух с Атлантического океана. Средняя температура воздуха от -7-14 С зимой до +14+17 С летом. Финляндия северная страна. 25% её территории находится за полярным кругом, там даже бывает полярная ночь продолжительностью до 2х месяцев. Северная область Финляндии — Лапландия считается родиной Санта-Клауса. Финляндия в 2012г. она признана самой стабильной страной мира и страной лучшей для материнства. Финляндия занимает первое место в мире по производству бумаги. Очень развита в Финляндии сталелитейная промышленность. Примерно 8% территории всей страны занимают сельскохозяйственные угодья. На них фермеры занимаются земледелием и животноводством. В Финляндии развиты зимние виды спорта: лыжный, горнолыжный спорт, сноуборд и хоккей. На Олимпийских играх 2014 г. спортсмены этой маленькой страны заняли 18 место в неофициальном медальном зачёте и завоевали 5 медалей: 1 золотую (в мужском командном лыжном спринте), 3 серебряных (2 в лыжных гонках и 1 в слоупсайле) и 1 бронзовую (в хоккее).