Обь,Тула,Смоленск.Составьте с одним из полученных слов предложение подчеркните в нем главные члены.

Русский язык

Обь,Тула,Смоленск.Составьте с одним из полученных слов предложение подчеркните в нем главные члены.

Автор: Гость