Обь,Тула,Смоленск.Составьте с одним из полученных слов предложение подчеркните в нем главные члены.
Русский язык
Обь,Тула,Смоленск.Составьте с одним из полученных слов предложение подчеркните в нем главные члены.
Ответ(ы):
Гость:
В смоленске(обстоятельство) живёт-(сказуемое ) моя бабушка-(подлежащее ).
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