Оба утверждения:"Цехи способствовали развитию ремесла" и "Цехи задерживали рост п??омышленного производства в городах"-правильны.Но ведь одно противоречит другому!Как разрешить это противоречие?

История

Оба утверждения:"Цехи способствовали развитию ремесла" и "Цехи задерживали рост п??омышленного производства в городах"-правильны.Но ведь одно противоречит другому!Как разрешить это противоречие?

Автор: Гость