Оба утверждения:"Цехи способствовали развитию ремесла" и "Цехи задерживали рост п??омышленного производства в городах"-правильны.Но ведь одно противоречит другому!Как разрешить это противоречие?

История
Оба утверждения:"Цехи способствовали развитию ремесла" и "Цехи задерживали рост п??омышленного производства в городах"-правильны.Но ведь одно противоречит другому!Как разрешить это противоречие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень просто, эти два выражения относятся к разным временным этапам истории.
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