Обчисліть, чи достатньо 300г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 19.6% для одержання 8.96л водню.Вычислите, достаточно ли 300г раствора с массовой долей сульфатной ки слоты 19.6% для получения 8.96 л водорода.