Обчисліть, чи достатньо 300г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 19.6% для одержання 8.96л водню.Вычислите, достаточно ли 300г раствора с массовой долей сульфатной ки слоты 19.6% для получения 8.96 л водорода...
Обчисліть, чи достатньо 300г розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 19.6% для одержання 8.96л водню.Вычислите, достаточно ли 300г раствора с массовой долей сульфатной ки слоты 19.6% для получения 8.96 л водорода.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано: H2SO4 + 2Na = Na2SO4 + H2 m (H2SO4) = 300г M(H2SO4) = 98 г/моль М(Н2) = 2 г/моль W (H2SO4) =19,6% 300г *19,6% /100%=58,8г V (H2) = 8,96л n(H2SO4)=m/M n=58,8г/98г/моль = 0,6 моль Знайти: (H2SO4) -? n(H2) = 8,96л/22,4л/моль=0,4моль В: ДОСТАТНЬО.