Обчисліть площу фігури обмеженою параболою у=х-4х+5 та прямою 5-х

Ищем границы интегрирования: х -4х +5 = 5 - х х -3х = 0 х(х - 3) = 0 х = 0 или х = 3 S1 = (5 - x)dx = (5x - x/2) | в пределах от 0 до 3 = =15 - 9/2 = 15 - 4,5 = 10,5 (это площадь фигуры, ограниченная прямой у=5 - х) S = (x - 4x +5)dx = x/3 -4x/2 +5x | в пределах от 0 до 3= = 27/3 - 18 + 15 = 9 -18 +15 = 6 ( это площадь, ограниченная параболой у = х -4х +5 ) S фиг. = 10,5 - 6 = 4,5