Обчисліть масу пентану, що спалили, якщо при цьому утворився карбон (IV) оксид об'єм??м 3,36 л (н.у)
Химия
Обчисліть масу пентану, що спалили, якщо при цьому утворився карбон (IV) оксид об'єм??м 3,36 л (н.у)
Ответ(ы):
Гость:
x 3.36 C5H12+8O2=5CO2+6H2O 72 5*22.4 1M(C5H12)=2*5+1*12=72 x-3.36 72-112 x=3.36*72/112=2.16
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