Обчисліть об'єм водню(н.у) що виділився при взаємодії цинку масою 1,3 г бромідною ки??лотою (НВr)

Химия
Обчисліть об'єм водню(н.у) що виділився при взаємодії цинку масою 1,3 г бромідною ки??лотою (НВr)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn+HBr-->ZnBr2+H2  ню=1.3/65 (запомни мол.массу цинка так: цинк старый ему 65 лет)=0.02 моль ню (H2)=(0.02*1)/1=0.02 моль V(H2)=0.02*22.4 =0.448 (л)
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