Обчислите относительные молекулярные массы : Mr ( Na3PO4) = Mr (Na3PO4) = Mr (MgCO3)2) = Mr (H2S) = Mr (Cr(SO4)3) = Mr (Ag(NH3)2OH) =
Химия
Обчислите относительные молекулярные массы : Mr ( Na3PO4) = Mr (Na3PO4) = Mr (MgCO3)2) = Mr (H2S) = Mr (Cr(SO4)3) = Mr (Ag(NH3)2OH) =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот как-то так.... )))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите наименьшее четырёхзначное число, которое делится на 7 и записывается четырьмя различными цифрами БЫСТРЕЕ ПЛИЗ!! Даю 20 балов
Биология
У молекул ДНК з відносною масою 103 500 містяться тимідилові нуклеотиди загальною масою 9315.Визначте кількість нуклеотидів кожного виду,якщо молек...
Математика
Турист первый день прошёл половину пути и 25 км,второй день 1/3часть оставшийся пути,ему осталось пройти ещё 40 км.сколько км содержать вес путь