Обём 12 пакетов с соком равеи 24 дм Сколько надо таких пакетов чтобы напалнить контейнер обём 72 ди . Хватит ли такова коейнира чтобы запасти сок для 40 туристов если каждому туристу положена 2 литра сока

Математика

Обём 12 пакетов с соком равеи 24 дм Сколько надо таких пакетов чтобы напалнить контейнер обём 72 ди . Хватит ли такова коейнира чтобы запасти сок для 40 туристов если каждому туристу положена 2 литра сока

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