Обём 12 пакетов с соком равеи 24 дм Сколько надо таких пакетов чтобы напалнить контейнер обём 72 ди . Хватит ли такова коейнира чтобы запасти сок для 40 туристов если каждому туристу положена 2 литра сока
Математика
Обём 12 пакетов с соком равеи 24 дм Сколько надо таких пакетов чтобы напалнить контейнер обём 72 ди . Хватит ли такова коейнира чтобы запасти сок для 40 туристов если каждому туристу положена 2 литра сока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ1: Нужно 36пакетов чтобы заполнить контейнер. Ответ2: Нет не хватит, так как нужно 80литров чтобы запасти 40человек. Удачи:)
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