Обём 12 пакетов с соком равеи 24 дм Сколько надо таких пакетов чтобы напалнить контейнер обём 72 ди . Хватит ли такова коейнира чтобы запасти сок для 40 туристов если каждому туристу положена 2 литра сока

Математика
Обём 12 пакетов с соком равеи 24 дм Сколько надо таких пакетов чтобы напалнить контейнер обём 72 ди . Хватит ли такова коейнира чтобы запасти сок для 40 туристов если каждому туристу положена 2 литра сока
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ1: Нужно 36пакетов чтобы заполнить контейнер. Ответ2: Нет не хватит, так как нужно 80литров чтобы запасти 40человек. Удачи:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Найдите ускорение свободного падения на поверхности Марса, если его масса пример??о в 10 раз меньше массы Земли, а радиус в 1,9 раза меньше радиуса...
Ответить
Английский язык
Сочинение на английском языке 6-7 предложений, на тему день без покупок
Ответить
Русский язык
Можно ли определить каким членом предложения является неизменяемые слова Мне купили новое пальто.В московском метро очень красиво.
Ответить
Математика
Знайдіть найменший цілий корінь рівняння: (|x|-1)(x+2,5)=0.
Ответить
География
Обтатели индийского океана
Ответить