Обьем одной детали в к=4 раза превышает обьем другой детали,сделанной из того же материала. Восколько раз отличаются силы тяжести, действующие на детали

Гость: Гость:

Поскольку сила тяжести F = mg = ro*V*g F1/F2 = ro*V1*g/(ro*V2*g) = V1/V2 = k Силы тяжести деталей разного объёма из одного и того же материала отличаются во столько же раз, во сколько раз отличаются объемы этих деталей.