Обьем одной детали в к=4 раза превышает обьем другой детали,сделанной из того же материала. Восколько раз отличаются силы тяжести, действующие на детали
Физика
Обьем одной детали в к=4 раза превышает обьем другой детали,сделанной из того же материала. Восколько раз отличаются силы тяжести, действующие на детали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку сила тяжести F = mg = ro*V*g F1/F2 = ro*V1*g/(ro*V2*g) = V1/V2 = k Силы тяжести деталей разного объёма из одного и того же материала отличаются во столько же раз, во сколько раз отличаются объемы этих деталей.
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