Обясни значение терминов и составь к ним коментарий средниковье переселение оброзование королевства крешения экономика культура

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Средневековье — исторический период, следующий после Античности и предшествующий Новому времени. Переселение - изменение места жительства Крещение - одно из главных христианских таинств - религиозный обряд приобщения к Богу, к Церкви. Экономика — хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. Культура- это совокупность достижений человечества в области общественно-интеллектуальных и производственных отношений.