Обьясните их написание прилетели, наполнили, зоря от зорьки зар зор , горизонт, солнце непроизнасимая согласная, приближалась, побелела, удалился
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Обьясните их написание прилетели, наполнили, зоря от зорьки зар зор , горизонт, солнце непроизнасимая согласная, приближалась, побелела, удалился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилетели и приближалась-(при) пишится потому что этот глагол обазначает не полноту действия заря-(а)ударение падает на гласную, не входящую в корень. зорька-(о) корень падает на гласную в корне. горизонт и солнце-непроверяемые слова.
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