Обьясните их написание прилетели, наполнили, зоря от зорьки зар зор , горизонт, солнце непроизнасимая согласная, приближалась, побелела, удалился

Гость: Гость:

Прилетели и приближалась-(при) пишится потому что этот глагол обазначает не полноту действия заря-(а)ударение падает на гласную, не входящую в корень. зорька-(о) корень падает на гласную в корне. горизонт и солнце-непроверяемые слова.