Обьясните многообразие типов ротового аппарата у насекомых.С чем это связанно,и каково значение?Помогите пожалуйста.

Биология
Обьясните многообразие типов ротового аппарата у насекомых.С чем это связанно,и каково значение?Помогите пожалуйста.
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Гость:
Разные способы питания , разное строение организмов другие среды обитания
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