Объедини в группы слова в которых есть одна и та же орфограмма в корне запиши кажд??ю группу на отдельной строчке гибкий устный рыбка зимовье сердце пятно грустный редкий полезный

Русский язык

Объедини в группы слова в которых есть одна и та же орфограмма в корне запиши кажд??ю группу на отдельной строчке гибкий устный рыбка зимовье сердце пятно грустный редкий полезный

Автор: Гость