Объедини в группы слова в которых есть одна и та же орфограмма в корне запиши кажд??ю группу на отдельной строчке гибкий устный рыбка зимовье сердце пятно грустный редкий полезный
Русский язык
Объедини в группы слова в которых есть одна и та же орфограмма в корне запиши кажд??ю группу на отдельной строчке гибкий устный рыбка зимовье сердце пятно грустный редкий полезный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. устный, сердце, грустный. 2.гибкий, рыбка, редкий. 3.пятно. 4. зимовье
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставьте в бессоюзном предложение нужный знак и объясните почему. 1. Дуня села в кибитку возле гусара слуга век. лил на облуч…к ямщик свис…нул и...
Биология
Русский язык
Укажите ряд лексико-словообразовательных архаизмов а)кокошник , пиит б)ироизм ,ал??ын в)боярин,ветрило г) фантазм,рыбарь
Алгебра
Скорость лодки в стоячей воде равна 16 кмч. Валерий по течению проплыл 10 км и потратил на это столько времени, сколько плыл против течения 6 км. В...
Математика