Объем бака имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равен 810 дециметров в к??бе высота 9 см найдите площадь основания бака
Математика
Объем бака имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равен 810 дециметров в к??бе высота 9 см найдите площадь основания бака
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Гость:
810 / 9 = 90 дм в квадрате.
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