Объем газа в результате изобарного процесса уменьшился на 10 л,а температура понизилась в 1,2 раза .Определите начальный объем газа. Помогите ,пожалуйста!!!!!!!!!!!!

Физика

Объем газа в результате изобарного процесса уменьшился на 10 л,а температура понизилась в 1,2 раза .Определите начальный объем газа. Помогите ,пожалуйста!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость