Объем газа в результате изобарного процесса уменьшился на 10 л,а температура понизилась в 1,2 раза .Определите начальный объем газа. Помогите ,пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Физика
Объем газа в результате изобарного процесса уменьшился на 10 л,а температура понизилась в 1,2 раза .Определите начальный объем газа. Помогите ,пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
DV=10 V2=V1-dV T1=1,2*T2 V1/V2=T1/T2 V1/(V1-dV)=1,2*T2/T2 V1/(V1-dV)=1,2 V1=1,2*dV/0,2=60 л
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