Объем кирпичной стены равен 2 кубических метра (плотность кирпича 1100 кг/м). Площадь основания равна 0,2 кубических метра. Найдите давление. Очень прошу, помогите!
Физика
Объем кирпичной стены равен 2 кубических метра (плотность кирпича 1100 кг/м). Площадь основания равна 0,2 кубических метра. Найдите давление. Очень прошу, помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1100*0,2!!!!!¡!!!!!!!!!!!!;;;;;
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