Объем первого шара в 8000 раз больше объема второго.Во сколько раз площадь поверхно??ти первого шара больше площади поверхности второго?

Геометрия

Объем первого шара в 8000 раз больше объема второго.Во сколько раз площадь поверхно??ти первого шара больше площади поверхности второго?

Автор: Гость