Объем первого шара в 8000 раз больше объема второго.Во сколько раз площадь поверхно??ти первого шара больше площади поверхности второго?
Геометрия
Объем первого шара в 8000 раз больше объема второго.Во сколько раз площадь поверхно??ти первого шара больше площади поверхности второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно найти отношение радиусов R1 и R2 в обоих шарах. V1:V2=8000:1 (4πR1³/3):(4πR2³/3)=8000:1 R1³:R2³=8000:1 R1:R2=20:1, R1=20·R2 Отношение площадей сфер: S1:S2=4πR1²:4πR2²=R1²:R2²=(20·R2)²:R2²=400:1 Ответ: в 400 раз.
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