Объем углекислого газа,который выделится при взаимодействии 200 г мела,содержащег?? 10% примеси,с 73 г 10% раствора соляной кислоты
Химия
Объем углекислого газа,который выделится при взаимодействии 200 г мела,содержащег?? 10% примеси,с 73 г 10% раствора соляной кислоты
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