Объясни как можно разделить число на произведение тремя способами и закончи выч??сление 56:(4*7)=56:28= 56:(4*7)=(56:4):7= 56:(4*7)=(56:7):4=

Математика

Объясни как можно разделить число на произведение тремя способами и закончи выч??сление 56:(4*7)=56:28= 56:(4*7)=(56:4):7= 56:(4*7)=(56:7):4=

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