Объясни как можно разделить число на произведение тремя способами и закончи выч??сление 56:(4*7)=56:28= 56:(4*7)=(56:4):7= 56:(4*7)=(56:7):4=

Математика
Объясни как можно разделить число на произведение тремя способами и закончи выч??сление 56:(4*7)=56:28= 56:(4*7)=(56:4):7= 56:(4*7)=(56:7):4=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:(4*7)=56:28=2 56:(4*7)=(56:4):7=14:7=2 56:(4*7)=(56:7):4=8:4=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста сделать 73 задание!!! прошу очень надо!
Ответить
Алгебра
Номер 20 я не понял вообще
Ответить
Литература
Какие уроки доброты преподала Лидия Михайловна своему ученику??? сочинение с цита??ами. (произведение В.Распутина "уроки французского) Помогите пож...
Ответить
Алгебра
Log(7)8*log(8)7*3^log(9)49
Ответить
География
1. Национальный парк в США, известный своими гейзерами. 2. Самые длинные горы России. 3. Процессы сглаживания, выравнивания земной коры. 4. Г...
Ответить