Объясни как можно разделить число на произведение тремя способами и закончи выч??сление 56:(4*7)=56:28= 56:(4*7)=(56:4):7= 56:(4*7)=(56:7):4=
Математика
Объясни как можно разделить число на произведение тремя способами и закончи выч??сление 56:(4*7)=56:28= 56:(4*7)=(56:4):7= 56:(4*7)=(56:7):4=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:(4*7)=56:28=2 56:(4*7)=(56:4):7=14:7=2 56:(4*7)=(56:7):4=8:4=2
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