Объясни как можно сравнить два числа? На этот вопрос я должна ответить не устно! помогите мне ,как КРАТКО и понятно записать?

Математика

Объясни как можно сравнить два числа? На этот вопрос я должна ответить не устно! помогите мне ,как КРАТКО и понятно записать?

Автор: Гость