Объясни как можно сравнить два числа? На этот вопрос я должна ответить не устно! помогите мне ,как КРАТКО и понятно записать?
Математика
Объясни как можно сравнить два числа? На этот вопрос я должна ответить не устно! помогите мне ,как КРАТКО и понятно записать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расположить два числа на числовом луче, число, которое стоит правее - большее число, а число, стоящее левее - меньшее.
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