Объясни как разделить для переноса любое слово плывут по небу пушистые Облака в с??ставе данных слов предложение напиши раздели слова на слоги

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Объясни как разделить для переноса любое слово плывут по небу пушистые Облака в с??ставе данных слов предложение напиши раздели слова на слоги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для переноса делим так: Плы-вут по не-бу пу-шис-тые обла-ка .На слоги делим так: Плы-вут по не-бу пу-шис-ты-е о-бла-ка .

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