Объясни, почему эти слова пишутся именно так: Не крашеный пол (одна буква н), кошеная трава (одна буква н), некошеная трава (почему слитно и одна н). Просто напишите, какая это орфограмма.
Русский язык
Объясни, почему эти слова пишутся именно так: Не крашеный пол (одна буква н), кошеная трава (одна буква н), некошеная трава (почему слитно и одна н). Просто напишите, какая это орфограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть 4 вопроса , если хоть на один из 4 ты ответишь то пишется нн а если нет то одна н : 1)есть приставка(кроме не) 2)суффиксы -ова -ева 3)если слово образовано от глагола совершенного вида(отвечает на вопрос что делать?) 4)есть ли зависимое слово ;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выразительно прочитай стихотворение Д. Кедрина. Как ты думаешь, почему оно так называется? Каким настроением пронизано стихотворение? Что помогает ...
Русский язык
Определите страдательное причастие настоящего времени.(Играющий в саду,прочитан??ая книга,воспитавший сына,мытая груша,занимаемый должность секрета...