Объясни, почему эти слова пишутся именно так: Не крашеный пол (одна буква н), кошеная трава (одна буква н), некошеная трава (почему слитно и одна н). Просто напишите, какая это орфограмма.

Гость: Гость:

Есть 4 вопроса , если хоть на один из 4 ты ответишь то пишется нн а если нет то одна н : 1)есть приставка(кроме не) 2)суффиксы -ова -ева 3)если слово образовано от глагола совершенного вида(отвечает на вопрос что делать?) 4)есть ли зависимое слово ;