Объясни значение выражении схватили мечи да рогатого, крест клал по писаному, сто??ьный Киев град, с добра коня да опущается

Литература

Объясни значение выражении схватили мечи да рогатого, крест клал по писаному, сто??ьный Киев град, с добра коня да опущается

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