Объясни значение выражения.Клен глядится в озеро.Рыжик ежится.Рябина осень празд??ует,бусы красные надев
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Объясни значение выражения.Клен глядится в озеро.Рыжик ежится.Рябина осень празд??ует,бусы красные надев
Ответ(ы):
Гость:
1). Клен наклонен к озеру. 2). Рыжик вошкается. 3). Рябина краснеет
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