Объяснить фразу Матрёны Тимофеевны "я потупленную голову,сердце гневное ношу"

Литература
Объяснить фразу Матрёны Тимофеевны "я потупленную голову,сердце гневное ношу"
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