Объясните, используя тип речи – рассуждение, почему НЕ ВИДЕТЬ пишется раздельно, ?? НЕНАВИДЕТЬ – слитно. срочно плиз
Русский язык
Объясните, используя тип речи – рассуждение, почему НЕ ВИДЕТЬ пишется раздельно, ?? НЕНАВИДЕТЬ – слитно. срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не видеть -это глагол пишется (не) раздельно,ненавидеть -это исключение есть и другие исключения:ненавидеть,негодовать,невзлюбить,и тд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Расположить 9элементов в 3 множества так чтобы в одном из них было 2 элемента в другом 5 а в третьем 7
Физика
Определить действующее значение переменного тока, амплитудное значение которого 100 А. А) 100 А Б) 70,7 А В) 141 А Г) 14,1 А