Объясните, как изменяются окислительные свойства в ряду As – P – N.
Химия
Объясните, как изменяются окислительные свойства в ряду As – P – N.
Ответ(ы):
Гость:
Окислительные свойства увеличиваются, т.к. радиус атома уменьшается.
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