Объясните, как изменяются окислительные свойства в ряду Li – Na – K

Химия
Объясните, как изменяются окислительные свойства в ряду Li – Na – K
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Гость:
По ряду устойчивость и окислительная свойства уменьшаются)
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