Объясните, как изменяются окислительные свойства в ряду Li – Na – K
Химия
Объясните, как изменяются окислительные свойства в ряду Li – Na – K
Ответ(ы):
Гость:
По ряду устойчивость и окислительная свойства уменьшаются)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За два чеса езды легковой машине обычно расходует 12 л бензина на сколько часов езды хватит 48л бензина если егорасход не изменится напишите пожалу...
Химия
Вычислить среднюю массу молекулы SO2 в кг.При расчёте учтите, что масса атома углер??да равна 1,993*10 в -23 степени кг.
Математика
Русский язык